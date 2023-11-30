رابط الحصول على اعانة تكافل الطلاب 1445…. والشروط اللازمة

رابط الحصول على اعانة تكافل الطلاب 1445، حيث أعلنت الحكومة السعودية على تقديم يد العون والمساعدة وتقديم الدعم المالي لعدد كبير من الطلاب في شتى أنحاء المملمة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم السعودية والتي أعلنت عن تقديم الدعم لعدد كبير من الطلاب لتوفير احتياجاتهم الدراسية، إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على دعم الطلاب و هذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية……

إعانة تكافل الطلاب 1445هـ السعودية

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن فتح باب التقديم للحصول على الدعم المادي لطلاب المملكة في شتى المراحل الدراسية، لمساعدة الطلاب لشراء ما يلزمهم من مواد دراسية وذلك تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، وتبلغ قيمة الدعم المقدم ما بين 500 إلى 800 ريال سعودي، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تلقي عدد كبير من طلبات الحصول على إعانة الطلاب 1445 وتم الموافقة على الطلاب التي إنطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على دعم الطلاب في السعودية

يجب أن يكوت الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لولي أمر الطالب عن 4000 ريال.

يجب أن يكون الطالب مقيد في مؤسسة تكافل الطلبة.

الدعم متاح لجميع الطلاب من الصف الأول الإبتدائي حتى الثاني الثانوي.

الدعم غير متاح لطلاب الصف الثالث الثانوي.

رابط التسجيل في دعم تكافل 1445 السعودية