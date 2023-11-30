احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 الموسم الخامس مترجمة كاملة عبر قناة الفجر الجزائرية

قيامة عثمان هو مسلسل تاريخي تركي من إنتاج شركة بوزداغ ميديا، وبطولة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في دور عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وتدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويتناول قصة حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وكيف استطاع أن يوحد القبائل التركية تحت رايته، ويؤسس دولة قوية.

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

في هذا الحلقة، يقوم عثمان بدور زعيم قبيلة القايا يتولى قيادة الحرب بعد الحادثة التي شهدتها القبيلة مع الأطفال ويتم تسليط الضوء على التفاعلات بين عثمان وفيصل وأنهما مجرد شريرين يسعيان لمصالحهما الخاصة يتحدث الفيديومسلسل عن الفرق بين الخائن وجاسوس،وعن دور نيكولا وفلاتيوس كممثلين قويين للجانب البيزنطي والحرب المقبلة بين سيد عثمان وسيد يعقوب، مشككًا في من سينتصر وفي حقيقة ولاء فيصل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

للاستمتاع بمشاهدة هذه الأعمال الفنية الرائعة، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة. ولضمان أنكم لن تفوتوا أي حلقة، إليكم التفاصيل الكاملة لضبط التردد:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وإذا كنتم لا تزالون تستمتعون بتردد قناة الفجر لعام 2023، يمكنكم ضبطها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وإذا كنتم من محبي الجودة العالية، يمكنكم الآن التمتع بتردد قناة الفجر HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تفضلوا بالاستمتاع بمشاهدتكم الممتعة على قناة الفجر الجزائرية، حيث تلتقون بعالم من الإثارة والتشويق في كل حلقة.