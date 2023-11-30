توجيه وزاري عاجل من وزير العمل العراق| لهذه الأسباب إيقاف إصدار بطاقات الكي كارد لمستفادي الرعاية الاجتماعية

في إطار أخبار الرعاية الاجتماعية بالعراق، أصدر اليوم وزير العمل السيد أحمد الأسدي توجيهاً جديداً عاجلاً حول إصدار بطاقات المستفيدين، والبحث الإجتماعي، من خلال البديل الإخباري سوف نسلط الضوء على كافة التفاصيل مع متابعة مستمرة لنوافيكم بكل ما هو جديد حول أخبار الرعاية الاجتماعية لحظة بلحظة.

الرعاية الاجتماعية بالعراق

صدرت توجيهات جديدة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، وتتعلق هذه التوجيهات بمؤسسة الحماية الاجتماعية.

وأمر الوزير البحث بإيقاف لاجتماعي وتعليق إصدار بطاقات الكي كارد للمستفيدين المحميين اجتماعياً، لمنع أي حالة ابتزاز أو استغلال هذا الملف الانتخابي من قِبَل بعض المرشحين.

موعد إعادة إصدار الكي كارد بطاقات مستفيدي الرعاية الاجتماعية

قال السيد الأسدي إن هيئة الحماية الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات، ولضمان استمرارية عملها وعدم تأثرها بالاستغلال الانتخابي، تقرر تعليق إجراءات البحث الاجتماعي وإصدار بطاقات الكي كارد للذين يحصلون على الحماية الاجتماعية حتى بعد الانتخابات.

وأشار إلى أن الوزارة قد طالبت مفوضية الانتخابات بشأن تصرفات بعض المرشحين، وأنها تواصل تقديم شكاوى ضد بعض المرشحين الذين يستغلون احتياجات الناس وخدمات الوزارة لتحقيق مكاسب انتخابية، وسوف تقدم أيضًا شكاوى أخرى لمفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى استمرار إغلاق منصة مظلتي المؤقتة، ستستمر حتى انتهاء العملية الانتخابية، ثم يتم استئناف البحث والإصدار.