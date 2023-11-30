اسماء الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الوجبة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق قبل أيام قليلة وهذا الإعلان جاء بعد أن تمكن جميع المستفيدين من البرنامج من الحصول على الكشوفات الخاصة بهم ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الوجبة السابعة في الساعات القليلة القادمة حيث سيتمكن المزيد من المواطنين في مختلف محافظات العراق من الاستفادة من هذا البرنامج الهام.

خطوات الاستعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية

للحصول على كشوفات المشمولين في الوجبة السادسة أو السابعة يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي.

كتابة رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

التوجه إلى خدمات الرعاية الاجتماعية.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر تنزيل الكشوفات.

بهذه الطريقة يمكن للمواطنين عرض كافة الكشوفات بسهولة ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالبرنامج أم لا وفي حال تم الشمول سيتم صرف الدفعة المستحقة بسهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

تتضمن شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم في دولة العراق.

يجب أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المسموح لها بالتسجيل.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يجب الالتزام بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها الوزارة.

يجب أن يكون المتقدم مسجل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر من البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد حيث يتم إيداع الدفعات المالية في حسابات المستفيدين وهم بذلك يمكنهم متابعة ومراقبة حالتهم المالية بسهولة وسرعة.