مبروك المباني فتحت وكله هيتصالح”.. رسوم التصالح في مخالفات البناء وخصم 25% لمدة 5 سنوات في المدن والقرى 2023|| قانون التصالح الجديد

يرغب الكثير من المواطنين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة قانون ورسوم مخالفات البناء وفقا للتعديلات الأخيرة التي قام مجلس النواب مناقشتها الفترة السابقة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على ما ينص عليه هذا القانون إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

قانون التصالح في مخالفات البناء

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء عن ما ينص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي قام مجلس النواب الفترة الماضية مناقشة، حيث أوضح المحامي والخبير القانوني محمود الخديدي في تصريح خاص أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قام بتحديد كل من الحد الأدنى والأقصى لرسوم التصالح للمتر الواحد بالإضافة إلى إمكانية تقسيط هذه الرسوم، حيث أنه وفقا لهذا القانون يمكن تقسيط رسوم التصالح لمدة 5 سنوات تحتوي على 3 سنوات بدون فوائد، كما يمنح هذا القانون للمواطنين في حالة سداد قيمة الرسوم فوري تخفيض بنسبة 25%.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية أن رسوم التصالح يتم تحديدها وفقا لسعر المتر في المنطقة وذلك حسب مستواها الحضاري والعمراني بشرط أن المتر الواحد لا يقل عن 50 جنيه ولا يزيد عن 2500 جنيه، كما يتيح للمواطن سداد باقي رسوم التصالح خلال مدة ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على طلبه.

وأشار الخبير القانوني أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أجاز للمواطن إمكانية سداد باقي مبلغ التصالح على أقساط بحد أقصى 5 سنوات، حيث أنه في هذه الحالة يستحق عائد بنسبة 7% على النحو الذي يتم تحديده وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون حيث يكون هذا الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك في حاله زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات حيث أنه في هذه الحالة يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.