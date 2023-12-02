“لمدة 7 أيام”.. استمرار صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الفترة السابقة قرار صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنية مصري لهذا يتساءل العديد من المواطنين المتقاعدين عن مدة صرف معاش شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

استمرار صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

يرغب عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة مدة صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 الأمر الذي جعل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تعلن أنه سوف يتم بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر يوم الجمعة الموافق يوم 1 من الشهر نفسه وذلك بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، ولذلك بدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 من يوم 1 ديسمبر الجاري ليستمر الصرف لمدة 6 أيام متتالية لصرف معاشات شهر ديسمبر2023 طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الدكتور جمال عوض أن تكلفة هذه المنحة التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي بلغت نحو 32 مليار جنية مصري يستفيد منها ما يقارب 11 مليون مواطن متقاعد، وأشار سيادته أن المعاشات بلغت هذا العام 340 مليار جنية وهذا بعد أن كانت تبلغ في العام المالي 2013-2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه مصري.

معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات جدول معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة والتي جاء على النحو التالي: