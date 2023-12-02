الموظفين مبسوطين بالقرار” قانون العمل الجديد تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للقطاع الحكومي والخاص

قامت الحكومة الفترة الماضية تعديل الكثير من القوانين والتي من بينها قانون العمل تحديد سن المعاش الذي يهتم كثيرا بشؤون العاملين بالدولة والذي قام مجلس النواب المصري الموافقة عليه بالإجماع، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف أكثر عن ما ينص عليه هذا القانون إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

قانون العمل تحديد سن المعاش

يعد قانون العمل تحديد سن المعاش واحد من أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة والذي عن طريقة تم التأكيد على أهمية العديد من الأمور الخاصة بالعاملين بالدولة مثل سن التقاعد والإحالة على المعاش، حيث حدد قانون العمل أن سن الخروج على المعاش هو بلوغ الشخص عمر الستين عاما.

تأثير زيادة المعاشات على المواطنين

تسعى الحكومة المصرية دائمة تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية التي لها دور هام في تحسين المعاشات المستقبلية للمواطنين المؤمن عليهم حيث أن هذه الزيادة توضح الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للاشتراك في شهر يناير الماضي والذي من المقرر استمراره وتحسينه في شهر يناير عام 2024 وفقا للتعديلات السنوية التي قررته الحكومة المصرية.

حيث تم هذه الخطوة تهدف بصورة عامة إلى تعزيز نظام التنمية المستدامة للنظام المصري من أجل تعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية المتنوعة التي يحصل عليها المواطن وتحسين مستوى معيشة المواطنين المتقاعدين.

وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف زيادة المعاشات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر أكتوبر السابق في شهر نوفمبر الحالي والتي تمثل نقطة تحفيز اضافية تعمل على تعزيز التفاؤل عند المواطنين المتقاعدين.