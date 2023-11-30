“من حقك تعرف” اسعار السلع الغذائية في بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023…. وحقيقة زيادة التموين في ديسمبر

اسعار السلع الغذائية في بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف السلع الغذائية على بطاقات التموين لشهر ديسمبر 2023 بداية من الغد الموافق الجمعة 1 ديسمبر 2023، وأشارت الوزارة إلى أن حوالي 64 مليون مواطن مقيدين على منظومة الدعم ولديهم بطاقات تموينية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسعار السلع الغذائية في بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023.

اسعار السلع الغذائية في بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الوزارة قامت بتوفير ما يقرب من 30 صنف من السلع الغذائية والمنظفات على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم طرح السكر على بطاقة التموين بسعر 12.6 للكيلو أما سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 قرش، سعر زجاجة الزيت اللتر 35 جنيه، سعر كيلو المكرونة 13 جنيه، سعر نصف كيلو عدس أصفر 21 جنيه، 500 جرام فول معبأ 9 جنيهات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم صرف مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين المستفيدين من الدعم .

حقيقة زيادة التموين في شهر ديسمبر 2023

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وأن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة بالمرة، وأكدت الوزارة إلى أن مثل هذه القرارات من اختصاص مجلس رئاسة الوزراء وأن الوزارة غير مسؤولة عن مثل هذه القرارات، وناشدت الوزارة جميع المواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي قد تتسبب في إحداث حالة من الجدل في الشارع المصري.