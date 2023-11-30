الحظ لما يبقى حلو.. زغاريط في كل الشوارع شهادات استثمار من بنك مصر تصل ل70%

شهادات بنك مصر يقدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار ذات المزايا المختلفة التي تتلائم وتلبي كافة احتياجات ورغبة العملاء من خلال المدة وقيمة الشهادة وذلك بالعملة المحلية الجنية، يستطيع العملاء الحصول على شهادات بنك مصر من أي فرع من فروع البنك الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية أو يمكن طلبها عن طريق الإنترنت البنكي وبعض تطبيقات الهاتف المحمول.

شهادات بنك مصر بالعملة المحلية (الجنية)

إليكم بالتفصيل أهم شهادات بنك مصر التي يقدمها للعملاء بالعملة المحلية:

شهادة ابن مصر

وهي شهادة يتم إصدارها للأفراد العاديين الطبيعيين فقط، وتصل مدتها الى ثلاث سنوات ويمكن شرائها بحد أدني مبلغ قيمته 1000 أو مضاعفاتها وبعائد شهري يتناقص بشكل تدريجي سنويا، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة خلال 6 أشهر من ميعاد إصدارها، وتتيح لك الشهادة إمكانية الإدخار.

شهادة أمان المصريين

تصل مدة شهادة أمان المصريين ثلاثة سنوات، ويمكن تجديد هذه الشهادة بعد عامين بشكل تلقائي، ويصبرها البنك للعملاء لدعم مبادرة الشمول المالي وتشل وثيقة تأمين على الحياة، وتصدر للأفراد العاديين الطبيعيين من عمر 18 الى عمر 59 سنة، مدتها تصل الى ثلاثة سنوات، يمكن شرائها بمبلغ 500 جنيه ومضاعفاتها كحد أدنى، ويمكن شرائها بمبلغ قيمته 2500 جنيه كحد أقصى، العائد المالي يصرف عبر حساب العميل الحالي، ويعفى العميل من كافة المصاريف الإدارية، وهذه الشهادة لا توفر إمكانية الاقتراض بضمانها، كما توفر أيضًا وثيقة تأمين على الحياة، ويمكنك أن تحصل على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، ويمكنك أن تسترد قيمة الشهادة في أي وقت.