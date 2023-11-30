“رسميا” أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | منصة مظلتي umbrella

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص وكبار السن والسيدات من المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023….

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، التي أعلنت عنها الوزارة على الصفحة الرسمية لها، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أكثر برامج الدعم الذي يبحث عنها المواطنين خلال الساعات الأخيرة،كونه مصدر دخل الكثير من المواطنين .

حيث أعلنت وزارة العمل عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وأكدت الوزارة إلى أنه تم قبول عدد كبير من المتقدمين للحصول على الدعم المادي التي تقدمه وزارة العمل لما يقرب من 5000 أسرة عراقية من محدودى الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

بعد تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

بعد العثور على إسم المستفيد اطلع على تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية