الوجبة السابعة 2024| الموعد الرسمي لإطلاق الوجبة 7 من الرعاية الاجتماعية بالعراق وشمول 70 ألف مستحق
الوجبة السابعة 2024| الموعد الرسمي لإطلاق الوجبة 7 من الرعاية الاجتماعية بالعراق وشمول 70 ألف مستحق
المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تم إعلان الوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية بالعراق منذ أيام مضت، وتم التأكيد من الجهات المختصة على أنه لا توجد وجبة سابعة، مؤكدة أن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية سيكون مع بداية العام الميلادي الجديد 2024م، وجاء ذلك في تصريح عبد الرحمن المنصوري مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية.
ملحق الوجبة السادسة الرعاية الاجتماعية 2023
ووفقاً لما جاء في إحصائيات أعداد الشمول في المحافظات العراقية، فقد سجل عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة كما يلي:
موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية
عبر تصريح له على الفضائيات، أكد عبد الرحمن المنصوري مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية أنه لم يتم إطلاق أي وجبة جديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن ملحق الوجبة السادسة تم إطلاقه منذ أيام ماضية وهو بمثابة الوجبة السابعة والأخيرة للرعاية خلال العام الحالي 2023.
أما عن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، قد أكد المنصوري، أنه سيتم إعداد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مع حلول العام الجديد 2024، كما سيتم تفعيل إصدار بطاقات كي كارد عقب الانتهاء من المرحلة الانتخابية في البلاد.