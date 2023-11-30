الوجبة السابعة 2024| الموعد الرسمي لإطلاق الوجبة 7 من الرعاية الاجتماعية بالعراق وشمول 70 ألف مستحق

المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تم إعلان الوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية بالعراق منذ أيام مضت، وتم التأكيد من الجهات المختصة على أنه لا توجد وجبة سابعة، مؤكدة أن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية سيكون مع بداية العام الميلادي الجديد 2024م، وجاء ذلك في تصريح عبد الرحمن المنصوري مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية.

ملحق الوجبة السادسة الرعاية الاجتماعية 2023

ووفقاً لما جاء في إحصائيات أعداد الشمول في المحافظات العراقية، فقد سجل عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة كما يلي: