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الوجبة السابعة 2024| الموعد الرسمي لإطلاق الوجبة 7 من الرعاية الاجتماعية بالعراق وشمول 70 ألف مستحق

الوجبة السابعة 2024| الموعد الرسمي لإطلاق الوجبة 7 من الرعاية الاجتماعية بالعراق وشمول 70 ألف مستحق

adminمنذ ساعة واحدة
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المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تم إعلان الوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية بالعراق منذ أيام مضت، وتم التأكيد من الجهات المختصة على أنه لا توجد وجبة سابعة، مؤكدة أن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية سيكون مع بداية العام الميلادي الجديد 2024م، وجاء ذلك في تصريح عبد الرحمن المنصوري مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية.

ملحق الوجبة السادسة الرعاية الاجتماعية 2023

ووفقاً لما جاء في إحصائيات أعداد الشمول في المحافظات العراقية، فقد سجل عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة كما يلي:

1-محافظة بابل 4,463رجال ونساء
2-محافظة البصرة 3,914 رجال ونساء
3-محافظة واسط 2,996رجال ونساء
4-محافظة ميسان 2,803رجال ونساء
5-محافظة كربلاء 2,666رجال ونساء
6-محافظة صلاح الدين 2,717رجال ونساء
7-محافظة بغداد 14,340رجال ونساء
8-محافظة ذي قار 4,496رجال ونساء
9-محافظة ديالى 2,855رجال ونساء
10-محافظة النجف 2,999رجال ونساء
11-محافظة السماوة 2,920رجال ونساء
12-محافظة كركوك 2,887رجال ونساء
13-محافظة نينوى 5,498رجال ونساء
14-محافظة الديوانية 3,630رجال ونساء
15-محافظة الانبار 3,997رجال ونساء
#المجموع_الكلي_(50,176)الف

موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

عبر تصريح له على الفضائيات، أكد عبد الرحمن المنصوري مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية أنه لم يتم إطلاق أي وجبة جديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن ملحق الوجبة السادسة تم إطلاقه منذ أيام ماضية وهو بمثابة الوجبة السابعة والأخيرة للرعاية خلال العام الحالي 2023.

أما عن موعد إطلاق الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، قد أكد المنصوري، أنه سيتم إعداد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مع حلول العام الجديد 2024، كما سيتم تفعيل إصدار بطاقات كي كارد عقب الانتهاء من المرحلة الانتخابية في البلاد.

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adminمنذ ساعة واحدة
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