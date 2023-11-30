PDf تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عموم محافظات العراق

تهدف الرعاية الاجتماعية إلي تقديم مساعدات لمواطني الدولة الأشد فقرا واحتياجا حيث تم حصر وقبول مواطنين من اللذين ينطبق عليهم الشروط اللازمة التي حددتها الرعاية الاجتماعية، ذلك تعمل الدولة قصارى جهودها من أجل المواطنين لكي توفر لهم المساواة والعدالة فى المعيشة الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأنها شديدة الحرص على تقديم هذه المعونات مساهمة من الدولة لأبنائها، من خلال ذلك الموضوع نتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية فى دولة العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية

يجب الدخول على موقع الوزارة الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية.

قم بالضغط على خانة الاستعلام عن أسماء المواطنين الذين تم قبولهم من قبل الرعاية الاجتماعية.

ادخل الاسم رباعي فى المكان المحدد أمامك.

يجب دخول رقم الهوية فى الخانة المعينة أمامك.

أخيرا اضغط على خانة الاستعلام،

انتظر بضعة من الوقت، على الفور ستجد إظهار جميع الكشوفات بأسماء المواطنين الذين تم حصرهم من قبل الرعاية.

اضغط على خانة التثبيت لكي تتمكن على الفور من معرفة اسمك متي تشاء.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-