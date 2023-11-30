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El Fajr TV: “استقبلها الان” تردد قناة الفجر الجديد 2023 لمشاهدة أقوى الأفلام والمسلسلات
تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أكثر القنوات الفضائية التي شهدت انتشارًا واسعًا في العديد من الدول العربية، حيث إنها تقوم بتقديم الكثير من الأعمال الفنية المختلفة التي من بينها المسلسلات العربية والتركية، إضافة إلى حصولها على بث مسلسل قيامة أرطغرل وعثمان وكذلك المسلسل التاريخي وهو صلاح الدين الإيوبي التركي، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم القناة بتقديمها أمام ملايين الجمهور حول العالم.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد
هناك بعض البيانات من أجل القيام بتنزيل قناة الفجر الجزائرية الجديد وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.
- بينما التردد فهو 12034.
- معدل الترميز للقناة هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.
- معدل الاستقطاب يكون أفقي.
طريقة استقبال قناة الفجر الجزائرية
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بضبط قناة الفجر الجزائرية وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- أولاً يتم القيام بالتوجه إلى الرسيفر بعد التحكم بالريموت.
- ثم يتم على الفور الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- وعليه تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة ليكون نايل سات.
- إدخال التردد الخاص بالقناة وكذلك الاستقطاب وتحديد معدل الترميز.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- لتتمكن من القيام بإستقبال القناة بكل سهولة.
- وفي النهاية ستتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد وحصري سواء كانت مسلسلات أو أفلام.