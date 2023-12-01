هذا نصيب الفرد من الزيت والسكر شهر ديسمبر 2023 + وزارة التموين تُصدر أنباء مُفرحة

تبدأ غدا استعدادات وزارة التموين لصرف السلع التموينية شهر ديسمبر ويتساءل المواطن عن نصيب الفرد من الزيت والسكر، حيث أكدت وزارة التموين على استمرار صرف السلع على مدار الشهر بالقيمة المخصصة للدعم وهي 50 جنيها، ونقت ما تردد حول زيادة قيمة دعم شهر ديسمبر واستمرار صرف الدعم بالقيمة المستحقة لكل مواطن، وأضافت توافر جميع السلع داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بجميع المحافظات، ونقدم اليكم أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر عبر موقعنا البديل فتابعوا معنا.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

قال وزير التموين على المصيلحي أن زيادة قيمة الدعم التمويني لا أساس له من الصحة ونصيب الفرد ثابت كما هو بالقيمة المالية المخصصة وهي 50 جنيها، ويكون نصيب الفرد من السلع الأساسية كالتالي:

صرف زجاجة زيت خليط 800 مللي للفرد الواحد ولا يتعدي نصيب البطاقة 4 زجاجات فقط.

صرف كيلو واحد من السكر ولا يتعدى نصيب الأسرة نحو 6 أكياس بحد أقصى.

وتؤكد وزارة التموين استمرار احتساب فارق الخبز على منظومة الدعم أي أن كل رغيف عيش يوفره المواطن يتم إضافة 10 قروش على البطاقة وتجمع في نهاية الشهر، وتضاف إلى رصيد بطاقة التموين ويمكن من خلالها شراء أي سلعة داخل قائمة السلع بالمنافذ.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

تلقت وزارة التموين طلبات من مكاتب التموين داخل المحافظات تفيد تساؤلات المواطنين حول إضافة المواليد غير المقيدين على البطاقة، وأكدت الوزارة أنه يتم إضافة الابناء وفق شروط محددة لعدة فئات وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

السن المطلوب لإضافة المواليد على البطاقة هو 4 سنوات فيما فوق ولا يقبل أقل من ذلك.

لا يتعدد عدد الأفراد على البطاقة أكثر من 4 أفراد (الأم، الاب، الابن، الابنة).

أن يقل الدخل الشهري لصاحب البطاقة عن الحد الادنى للأجور أو يتحصل على معاش أقل من 3000 جنيه.



كما حددت الوزارة الفئات التي يحق لها إضافة الأبناء عبر بوابة مصر الرقمية بعد استيفاء الشروط المطلوبة وهي:

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الحاصلين على معاش وزارة التضامن الاجتماعي.

أبناء الاسر البديلة، أبناء وزوجة الشهيد.

أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023

توفر الوزارة نحو 31. سلعة أهمها الزيت والسكر بأسعار مخفضة متواجدة داخل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات كما يلي: