بأمر السيسي معاشات ديسمبر بالزيادة الجديدة | هتقبض كام !! | استعلام معاشات ديسمبر 2023 (رابط الاستعلام الرسمي)
بأمر السيسي معاشات ديسمبر بالزيادة الجديدة | هتقبض كام !! | استعلام معاشات ديسمبر 2023 (رابط الاستعلام الرسمي)
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بدءًا من بعد غد الجمعة، سيتم صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصاد برقم 148 لسنة 2019.
ينص القانون على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، لم يتبقى سوى ساعات قليلة وتبدأ عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم غد الجمعة، أول يوم من شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك ناصر الاجتماعي.
زيادة المعاشات 2023
تم الإعلان عن زيادة معاشات شهر ديسمبر 2023 بمبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وستكون متاحة للصرف ابتداءً من غداً عبر الصراف الآلي ATM، يشمل ذلك جميع المستفيدين من المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن.
أماكن صرف معاش شهر ديسمبر 2023 على مستوى المحافظات
أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه قد تم توفير أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 على مستوى المحافظات، وذلك حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش بسهولة ويسر دون حصول تكدس، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 :
|صرف معاشات شهر ديسمبر 2023
|من البنوك التجارية
|صرف معاشات شهر ديسمبر 2023
|من منافذ شركة فورى
|صرف معاشات ديسمبر 2023
|من ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM
|صرف معاشات ديسمبر 2023
|من البريد المصري
|صرف معاشات ديسمبر 2023
|من فروع بنك ناصر الاجتماعي
|صرف معاشات شهر ديسمبر 2023
|من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش
الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة
توضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة مباشرة إلى الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية {الــرابط الرســمي}
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به
- وبشكل فوري سوف تظهر قيمة معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة المقررة.
معاشات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة
مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 1-12-2023 م في صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 عن طريق ماكينات الصراف الآلي في البنوك وفروع البريد، وذلك بزيادة محددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ قيمتها كالتالي:
- تم رفع معاش 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.
- بعد زيادة قدرها 2645 جنيهًا، سيكون معاش شهر ديسمبر 2023 لأصحاب المعاش الذين يتقاضون 2300 جنيهًا.
- تمت زيادة المعاش الشهري بمبلغ 3500 إلى 4025 بعد تطبيق زيادة في شهر ديسمبر 2023.
- تجاوز المعاش الشهري قيمة 6500 جنيه وأصبح 7575 جنيه بعد زيادة في شهر ديسمبر 2023.