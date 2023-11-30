بأمر السيسي معاشات ديسمبر بالزيادة الجديدة | هتقبض كام !! | استعلام معاشات ديسمبر 2023  (رابط الاستعلام الرسمي)

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بدءًا من بعد غد الجمعة، سيتم صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصاد برقم 148 لسنة 2019.

ينص القانون على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، لم يتبقى سوى ساعات قليلة وتبدأ عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم غد الجمعة، أول يوم من شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنك ناصر الاجتماعي.

زيادة المعاشات 2023

تم الإعلان عن زيادة معاشات شهر ديسمبر 2023 بمبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وستكون متاحة للصرف ابتداءً من غداً عبر الصراف الآلي ATM، يشمل ذلك جميع المستفيدين من المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن.

أماكن صرف معاش شهر ديسمبر 2023 على مستوى المحافظات

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه قد تم توفير أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 على مستوى المحافظات، وذلك حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش بسهولة ويسر دون حصول تكدس، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 :

صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 من البنوك التجارية صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 من منافذ شركة فورى صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM صرف معاشات ديسمبر 2023 من البريد المصري صرف معاشات ديسمبر 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش

الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

توضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة مباشرة إلى الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية {الــرابط الرســمي}

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به

وبشكل فوري سوف تظهر قيمة معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة المقررة.

معاشات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 1-12-2023 م في صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 عن طريق ماكينات الصراف الآلي في البنوك وفروع البريد، وذلك بزيادة محددة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ قيمتها كالتالي: