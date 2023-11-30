يعد تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد من الأمور التي تحرص ربات المنزل لصفة خاصة في البحث عنه؛ لاستقطاب القناة عبر أجهزة التلفاز في المنزل عبر القمر الصناعي نايل سات، فقد اعتادت ربات المنزل على تشغيل قنوات القرآن الكريم في صباح كل يوم جديد، لاسيما أن قناة المجد هي واحدة من أفضل قنوات الإذاعة للقرآن الكريم بأصوات أفضل وأشهر الشيوخ على مستوى الوطن العربي، لكي يتم إدخال البركة والسكينة على المنزل وأيضًا لكي يتم مراجعة ما تم حفظة من آيات الذكر الحكيم والتمعن في معاني الآيات.

تردد قناة المجد للقران الكريم

تبث قناة المجد آيات القرآن الكريم بأصوات أفضل الشيوخ بخشوع تام وتمنح المستمعين أجواء من السكينة والهدوء، وفيما يلي نوضح تردد القناة بجودة hd عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد:11372

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: ثلاثة أرباع

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

تردد قناة المجد عرب سات

تُبث برامج قناة المجد من خلال القمر الصناعي عرب سات الذي يغطي قارة أفريقيا وآسيا، لذلك يمكنكم ضبط تردد قناة المجد للقران الكريم كالتالي:

التردد: 12054 – 12053

الاستقطاب: الأفقي

القمر الصناعي: عرب سات

الوجهة: ثلاثة أرباع

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

قناة المجد للقرآن الكريم

هي قناة فضائية مجانية بدون اشتراك تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقدم تلك القناة أربعة وعشرون ساعة من التلاوة لآيات القرآن الكريم وذلك بأصوات فئة مختارة بعناية من الشيوخ الأفاضل وعلماء الدين، فيمكنكم سماع آيات من القران الكريم على قناة المجد بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد أبو سنينة، إضافة لذلك الشيخ طارق إبراهيم، الشيخ عبد المحسن القاسم، هذا بالإضافة إلى ترجمة بعض من آيات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية و عرض برامج التفسير وقصص الأنبياء.