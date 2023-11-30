المؤسس عثمان الموسم الخامس .. خطوات ضبط تردد قناة اليرموك على النايل سات 2023

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية تبث من عمان، تبث القناة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية والبرامج الترفيهية، هي مملوكة للشركة العربية للقنوات الفضائية، تبث القناة برامجها على مدار الساعة، بالإضافة إلى البث التلفزيوني، تقدم قناة اليرموك خدمة البث المباشر عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني. يمكن للمستخدمين من جميع أنحاء العالم مشاهدة برامج القناة مباشرة على الإنترنت.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

التردد : 11678.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة اليرموك على النايل سات

اضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي نايل سات.

اضغط على زر “البحث” على جهاز الاستقبال.

حدد “البحث اليدوي”.

أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على “بدء البحث”.

أشهر البرامج التي تعرضها قناة اليرموك