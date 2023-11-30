شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1445 +رسوم تركيب عداد الكهرباء السعودية

أوضحت وزارة الكهرباء في السعودية اشتراطات تركيب عداد الكهرباء الجديد وتكلفة تركيب العداد، حيث أنها تقدم عدد كبير من خدمات الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين وقد أجابت عن أحد الاستفسارات على منصة اكس حول هذه الشروط وكيفيه تركيب عداد جديد حتى تضمن الوزارة الأمن والسلامة عند توصيل الكهرباء وكذلك التأكد من رخصة البناء والعزل الحراري وغيرها من الشروط الأخرى التي يجب ان تكون متوفرة حتى يتم تركيب عداد كهربائي.

اشتراطات تركيب عداد كهرباء

تعلن شركة الكهرباء بعض اشتراطات تركيب عداد الكهرباء الجديد وجاء ذلك ردا على استفسارات أحد المواطنين على منصة اكس وأوضخت جميع التفاصيل الخاصة بتركيب عداد جديد وهي كتالي:

ضرورة تجهيز صورة من رخصة البناء ويجب أن تكون سارية المفعول.

ثم البدء في العزل الحراري للمنشأة.

وتجهيز موقع تركيب العداد.

ثم تنفيذ التأريض.

الفاتورة الثابتة

من الأسئلة التي جاءت عبر منصة اكس من المواطنين عن معرفة اشتراطات طلب تركيب عداد كهربائي لذلك فإن الشركة ردت على جميع الاستفسارات وكانت من أهم الاستفسارات عن الفاتورة الثابتة،وأكدت شركة الكهرباء إنها بعد 12 شهر من الاشتراك بالفاتورة الثابتة تحسب قيمة الفاتورة للعام الجديد بعد أن يتم المراجعة، ومعرفة متوسط الاستهلاك لاخر 12 شهر أن وجد ذلك وحساب فروقات العام السابق ويتم توزيعها على المتوسط الجديد.

رسوم عدادات الكهرباء