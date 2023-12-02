الحد الادنى 1000 جنيه.. أعلى 5 شهادات إدخار+ شهادة البنك المصري الخليجي

أعلى 5 شهادات إدخار يسأل عنها الكثير من المواطنين الراغبين في ادخار أموالهم في البنوك من خلال شراء شهادات ادخارية، فهم يبحثون عن الفائده الأعلى في الوقت الحالي بمختلف البنوك حتى يتم استثمار الأموال بعائد أعلى، وفيما يلي سوف نتعرف على أعلى عائد لتلك الشهادات الادخارية.

أعلى 5 شهادات إدخار

أعلى 5 شهادات إدخار، قام البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي بإبقاء سعر الإيداع والقروض عند مستوى معين وهو سعر 19.25%، وكذلك سعر 20.25% على التوالي وذلك يرجع إلى التضخم مع توقعات البنك بزيادته، وهناك شهادات تعد أعلى 5 شهادات إدخار بمصر وهي كالآتي:

شهادة البنك المصري الخليجي

وهي شهادة مقدمة من البنك المصري الخليجي للعملاء من القطاع المصرفي وهي شهادة تسمى ثورة بلس لمدة ثلاث سنوات والايداع بالجنيه المصري، والحد الأدنى للإيداع هو 1000 جنيه مصري أو مضاعفاته كما يمكن للعملاء استرداد مبلغ الشهادة بعد مرور ستة أشهر فقط أو أعلى من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية

يقدم البنك الاهلي المصري شهادة بلاتينية ذات عائد ثابت مده ثلاث سنوات وهي بفائده 19%.

شهادة بلاتينية أخرى من البنك الأهلي

لمدة ثلاث سنوات ذات عائد متناقص

ونسبة الفائدة هي 22% في السنة الأولى، وفي السنة الثانية 18% وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة بنك مصر

هي شهادة بأجل ثلاث سنوات وذات عائد ثابت وهو 19% ويصرف شهريا، والحد الأدنى للحصول على الشهادة ألف جنيه أو مضاعفاتها.

شهادة ابن مصر 2

هي شهادة لمده ثلاثه سنوات ذات عائد متناقص عائدها في السنة الأولى 22%، وفي السنه الثانيه 18% أما في السنة الثالثة فائدتها 16 شهريا وهذا العائد يصرف بشكل شهري.