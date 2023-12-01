رابط التقديم على دعم سكني للمطلقات sakani.sa

تقدم وزارة الإسكان العديد من الخدمات الإلكترونية، من خلال الموقع الرسمي المتاح على الإنترنت، وتشمل هذه الخدمات تسهيلات هامة، للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من بين هذه الخدمات الهامة، خدمات التقديم علي دعم سكني للمطلقات، يلبي احتياجات المرأة بعد الطلاق، يمكن للمرأة التي انفصلت عن شريكها السابق التسجيل.

التقديم على دعم سكني للمطلقات

يمكن للمطلقة إنشاء حساب في سكني إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع السكني صفحة تسجيل حساب جديد.

أدخال رقم هوية المطلقة / الإقامة.

تحديد تاريخ ميلاد المرأة المطلقة.

أدخل الرمز المرئي الذي يظهر في الصورة.

لإكمال عملية التسجيل في سكني للطلاق ، انقر على أيقونة متابعة.

تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك.

أضف رقم هاتف المحمول.

أضف كلمة مرور.

تحقق مرة أخرى من كلمة المرور الخاصة بك.

يرجى كتابة رمز التفعيل.

انقر فوق رمز التسجيل.

شروط تسجيل سكني للمطلقات

المطلقة التي مضى على طلاقها سنتين أو الأرملة مهما كان عمرها، والمرأة التي يزيد عمرها عن 25 سنة دون زواج، ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الدعم السكني المادة الثالثة:

يجب تقديم فعالية طلب المساعدة السكنية للعائلات: