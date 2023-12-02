بحد أدنى 500جنيه.. شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي+ مزايا شهادة ادخار أمان المصريين

شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي التي قُدمت للمواطنين بحد أدنى 500 جنيه، وهي شهادة ادخارية لها عدة مزايا وكذلك هناك عدة شروط في حالة التأمين على الحياة ويجب استيفاء كافة تلك الشروط، وهو ما سوف نتعرف عليه بشئ من التفصيل في مقالنا اليوم.

شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي

شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي، دوما ما تتنافس البنوك المصرية وبعضها البعض بالسوق المصرفية لطرح أفضل الشهادات الادخارية ذات المزايا الكثيرة والخدمات المميزة التي تجذب أكبر عدد من العملاء، ومن بين تلك الخدمات البنكية هي شهادات الادخار فتم طرح شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي بالإضافة إلى عدد من الأوعية ادخارية مختلفة مقدمة من البنك والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 500 جنيه مصري، أما الحد الأقصى للاستثمار بها هو 2500 جنيه، مدة الاستثمار بالشهادة ثلاث سنوات وذلك بعائد 13% ولكن لا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة الائتمان بأي أنواعها، وسوف يسترد مبلغ الشهادة بالكامل بعد انتهاء المدة كما يمكن استرداد المبلغ في أي وقت من تاريخ الشروط وذلك بناءًا على رغبة العميل.

مزايا شهادة ادخار أمان المصريين

شهادة أمان المصريين المقدمة من البنك الأهلي المصري 2023 لها عدة مزايا من أهمها أن الشهادة تمنح وثيقة التأمين على الحياة ولكن يجب أن تتوفر في العميل الشروط الآتية: