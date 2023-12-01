تسمم عثمان وموت غونجا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 139 الجزء الخامس قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 139 من أكثر الأشياء التي ينتظرها العديد من مشاهدي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس، حيث تعد تلك الحركة من أهم الحلقات التي من المنتظر عرضها في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد الأحداث الهامة والمثيرة التي حدثت في الحلقة 138 من مسلسل المؤسس عثمان وعقب ما ظهر في الإعلان الأول للمسلسل من أحداث شيقة، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدًا من أشهر وأفضل المسلسلات التركية التي حازت على شهرة كبيرة للغاية منذ انتاج الجزء الأول من المسلسل مما أدى إلى إنتاج جزء خامس، حيث يحكي المسلسل عن التاريخ الاسلامي والدولة العثمانية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 139

ظهرت الكثير من الأحداث المميزة في الاعلان الاول من الحلقة 139 لمسلسل المؤسس عثمان، حيث تسمم عثمان والكثير من جنوده ومحاولة انقاذهم في اللحظات الأخيرة ولذلك يرغب المتابعين في نزول الحلقة الجديدة بأسرع وقت ممكن لمشاهدة ومتابعة باقي الأحداث الهامة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل يوم الأربعاء المقبلة على قناة ATV التركية وموقع قصة عشق ويوم الخميس من كل أسبوع على قناة الفجر الجزائرية.

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