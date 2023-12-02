من خلال موقع وزارة التعليم.. التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق+ خطوات التقديم في الامتحان الخارجي 2024

التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال حيث توفر وزارة التعليم للطلاب ممن لم يتمكنوا من تكملة السنة الدراسية نفسها بصفة متكررة لعامين متتاليين من إمكانية استكمال التعليم الخاص بهم وكذلك فرصة منحهم شهادة لكل من المرحلة الاعدادية أو الثانوية ممن تم فيها استكمال التعليم ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بذلك.

التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق

التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق، أتاحت وزارة التعليم العراقية للطلاب إمكانية التقديم على الامتحانات الخارجية ومن ثم التمكن من اجتياز الامتحانات وفق الضوابط التي تضعها الوزارة هناك وكل ذلك عن طريق استخدام الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة ومن ثم التعرف على المستندات اللازمة للامتحان.

خطوات التقديم في الامتحان الخارجي 2024

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف يتمكن الطلاب من التقديم للامتحانات الخارجية في العراق وذلك كما يلي: