من خلال موقع وزارة التعليم.. التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق+ خطوات التقديم في الامتحان الخارجي 2024
التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال حيث توفر وزارة التعليم للطلاب ممن لم يتمكنوا من تكملة السنة الدراسية نفسها بصفة متكررة لعامين متتاليين من إمكانية استكمال التعليم الخاص بهم وكذلك فرصة منحهم شهادة لكل من المرحلة الاعدادية أو الثانوية ممن تم فيها استكمال التعليم ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بذلك.
التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق
التقديم على الامتحانات الخارجية في العراق، أتاحت وزارة التعليم العراقية للطلاب إمكانية التقديم على الامتحانات الخارجية ومن ثم التمكن من اجتياز الامتحانات وفق الضوابط التي تضعها الوزارة هناك وكل ذلك عن طريق استخدام الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة ومن ثم التعرف على المستندات اللازمة للامتحان.
خطوات التقديم في الامتحان الخارجي 2024
من خلال اتباع الخطوات التالية سوف يتمكن الطلاب من التقديم للامتحانات الخارجية في العراق وذلك كما يلي:
- في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى المنصة الرسمية الخاصة بـ وزارة التعليم
- في الخطوة التالية قم بالنقر على تبويب الامتحانات الخارجية.
- قم بتحديد زر التقدم لاجتياز الامتحان الخارجي.
- قم بعد ذلك بكتابة المعلومات الشخصية في المكان المخصص لها.
- ثم قم باختيار المواد التي ترغب في الامتحان بها.
- في الخطوة التالية قم بسداد الرسوم اللازم دفعها.
- ثم قم بطباعة الاستمارة بعد ذلك.
- أرفق الوثائق التي ستطلب منك مثل صورة الهوية وصورة من آخر شهادة حصلت عليها سواء ابتدائية أو ثانوية.
- قم بتوفير نسخة من الإيصال الخاص بتسديد الرسوم المتعلقة بالتقديم.