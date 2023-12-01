🛑بداية ديسمبر 2023 انهيار للدولار⛔انخفاض قوى للورقة الخضراء⁉️سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 1-12-2023

سعر الدولار في السوق السوداء الآن، بكم الدولار اليوم في السوق السوداء، الدولار الآن بالسوق السوداء عبارات بحثية لم يهدأ محرك البحث عن رصدها وصفحات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص طوال شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد زيادة غير مسبوقة فسعر الدولار في السوق السوداء في مصر، حيث تجاوز سعر الدولار 53 في بعض المحافظات، واتسعت الفجوة السعرية بين سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازية وسعرها في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

مع نهاية شهر نوفمبر، فقط الدولار الأمريكي نشاطه في الزيادة السعرية، حيث شهد تراجع لأول مرة منذ بداية شهر نوفمبر ووصل سعر الدولار في السوق السوداء 45 جنيه، وعلى الجانب الأخر مازال سعر الدولار في البنوك مستقراً منذ شهر مارس المنصرم.

سعر الدولار في السوق السوداء : 47 جنيهاً للبيع

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء : 45 جنيها للشراء

السوق السوداء في مصر للدولار الأمريكي

يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر بالعديد من العوامل المتنوعة، مثل العرض والطلب، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وحجم المعاملات المالية في البلاد

وفي الأوقات العادية، يتم تحديد سعر الدولار في السوق السوداء بناءً على التفاوض بين المشترين والبائعين، وقد يختلف هذا السعر من منطقة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 1-12-2023

تُعتبر البنوك المصرية من أهم الجهات التي تحدد سعر الدولار في مصر، وهي تعمل على تحديد سعر صرف العملة الأجنبية بناءً على التعاملات المالية والاقتصادية في البلاد. وفي مثل هذا اليوم، أول يوم من شهر ديسمبر عام 2023، يأتي سعر الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

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