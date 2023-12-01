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🛑بداية ديسمبر 2023 انهيار للدولار⛔انخفاض قوى للورقة الخضراء⁉️سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 1-12-2023

🛑بداية ديسمبر 2023 انهيار للدولار⛔انخفاض قوى للورقة الخضراء⁉️

adminمنذ 29 دقيقة
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سعر الدولار في السوق السوداء الآن، بكم الدولار اليوم في السوق السوداء، الدولار الآن بالسوق السوداء عبارات بحثية لم يهدأ محرك البحث عن رصدها وصفحات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص طوال شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد زيادة غير مسبوقة فسعر الدولار في السوق السوداء في مصر، حيث تجاوز سعر الدولار 53 في بعض المحافظات، واتسعت الفجوة السعرية بين سعر صرف الورقة الخضراء في السوق الموازية وسعرها في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

مع نهاية شهر نوفمبر، فقط الدولار الأمريكي نشاطه في الزيادة السعرية، حيث شهد تراجع لأول مرة منذ بداية شهر نوفمبر ووصل سعر الدولار في السوق السوداء 45 جنيه، وعلى الجانب الأخر مازال سعر الدولار في البنوك مستقراً منذ شهر مارس المنصرم.

  • سعر الدولار في السوق السوداء : 47 جنيهاً للبيع
  • سعر الدولار اليوم في السوق السوداء : 45 جنيها للشراء

السوق السوداء في مصر للدولار الأمريكي

يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر بالعديد من العوامل المتنوعة، مثل العرض والطلب، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وحجم المعاملات المالية في البلاد

وفي الأوقات العادية، يتم تحديد سعر الدولار في السوق السوداء بناءً على التفاوض بين المشترين والبائعين، وقد يختلف هذا السعر من منطقة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 1-12-2023

تُعتبر البنوك المصرية من أهم الجهات التي تحدد سعر الدولار في مصر، وهي تعمل على تحديد سعر صرف العملة الأجنبية بناءً على التعاملات المالية والاقتصادية في البلاد. وفي مثل هذا اليوم، أول يوم من شهر ديسمبر عام 2023، يأتي سعر الدولار في البنوك المصرية كما يلي:

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023
البنوك المصريةبيعشراء
البنك المركزي المصري30.93 جنيه30.84 جنيه
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.75 جنيه
بنك مصر30.85 جنيه30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الإسكندرية30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك التعمير والإسكان30.95 جنيه30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.95 جنيه30.90 جنيه
بنك الكويت الوطني30.95 جنيه30.85 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي30.95 جنيه30.85 جنيه

 

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adminمنذ 29 دقيقة
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