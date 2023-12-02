الحجز فتح.. الطرح التكميلي لمشروع جنة// الطرح التكميلي لجنة مصر 2023

الطرح التكميلي لمشروع جنة صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار عن فرصة جديدة للحصول الطرح التكميلي لمشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، حيث تتوفر 480 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع، ويمكن للعملاء الراغبين في الحجز أن يقوموا بذلك عبر الإنترنت من خلال بنك التعمير والإسكان، هذه الفرصة مخصصة للعملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية في وفي نفس الوقت لم يسحبوا جدية الحجز في الإعلان السابق

الطرح التكميلي لمشروع جنة

الطرح التكميلي لمشروع جنة، يأتي الطرح التكميلي لمشروع جنة في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية للمواطنين في المدن الجديدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم سداد 30% من قيمة الوحدة خلال فترة الحجز والتقديم في غضون شهر من تاريخ انتهاء فترة الحجز الإلكتروني، ثم بعد ذلك يتم سداد الباقي (70%) حسب رغبة المستفيد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، تكون هذه الفائدة متساوية للفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري في وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% كمصاريف تحصيل.

الطرح التكميلي لجنة مصر 2023

أعلن السيد غنيم عن شروط التقديم للحصول على وحدات سكنية وهي كالتالي: