الكل هيلاقي شقق| شقق بالإيجار مقابل 1200 جنيه ضمن وحدات سكن لكل المصريين| اعرف الشروط الآن

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد إطلاق مشروع تجريبي يتم خلاله طرح شقق للمواطنين بنظام الإيجار التملكي وذلك بعد اتمام التعاقد مع أحد الشركات المختصة في ذلك، يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس تحت اسم “سكن لكل المصريين” ومن خلال هذا المشروع ستقوم الدولة بطرح شقق يهدف ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين وكيفية الاستفادة منه، تابعوا معنا.

الوحدات السكنية تشمل 4 محافظات:-

الجدير بالذكر أن المحافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها هي المنوفية والجيزة والشرقية وبني سويف، وبلغ عدد الوحدات المتاحة بها حاليًا ما يقرب من ألف وحدة سكنية، كما أنه متاح أيضًا في مناطق أخرى عدد وحدات سكنية تتراوح بين 30 إلى 40 ألف وحدة، وبناءًا على عدد من الإجراءات التي تحددها الوزارة سوف يتمكن الفرد بعد تطبيقها من الحصول على وحدته السكنية التي سبق له التقديم عليها.

ما هي شروط الواجب توافرها للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار:-

هناك بعض الشروط اللازم تحقيقها عند الرغبة في الحصول على وحدة سكنية، وجاءت الشروط كالآتي: