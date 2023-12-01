الأسماء التكميلية .. كشوف pdf  الإعانة الاجتماعية+ شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

كشوف pdf الإعانة الاجتماعية، أعلن وزير العمل في العراق أحمد الأسدي عن إطلاق كشوف pdf الإعانة الاجتماعية الوجبة السادسة، تهدف هذه الإعانة إلى دعم الفئات التي تعاني من التقلبات الاقتصادية، ويتم تطبيق شروط محددة من قبل وزارة العمل لتحديد المستحقين للإعانة، ويبلغ عددهم حوالي 89963 مواطن، في هذا المقال سنقدم لك مزيدًا من المعلومات حول الاستعلام وشروط الاستفادة من هذه الإعانة في هذا المقال.

كشوف pdf الإعانة الاجتماعية

كشوف pdf الإعانة الاجتماعية، يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن كشوف pdf الإعانة الاجتماعية للتعرف على أسمائهم بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع “مظلتي“.

اختر “برامج الرعاية الاجتماعية” ومن ثم “ملحق الوجبة السادسة”.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها وفقًا لمكان إقامتك الحالي.

قم بتحميل الملف الخاص بك.

ابحث عن اسمك في الملف باستخدام الرقم القومي أو الاسم الكامل.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الدعم الاجتماعي، تشمل هذه الشروط ما يلي: