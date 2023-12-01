“هيرخص امتى؟”.. سعر السكر واللحمة النهاردة// أسعار السلع الأساسية

سعر السكر واللحمة النهاردة هو ما أثار جدلًا واضحًا بين الشعب المصري بعد الزيادة في الأسعار، حيث توجد الكثير من السلع التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة وهي من أهم السلع الحياتية اليومية لكل منزل مثل اللحمة والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الأخرى، وهناك المزيد من الجهود من الحكومة برئاسة عبد الفتاح السيسي للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على التوازن في الأسعار.

سعر السكر واللحمة النهاردة

يعتبر سعر السكر واللحمة النهاردة هو الأمر الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وهناك عمل مستمر من قبل رئاسة الوزراء في الحد من الغلاء وطمع التجار، حيث تسعى إلى تقديم بعض السلع بأسعار أقل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وسوف نقوم بتوضيح سعر السكر واللحمة من خلال التالي:

وصل ثمن السكر بعد تعبئتها إلى ما يقرب من الخمسون جنيهًا وهو ما أثار جدل واضح بين الشعب المصري.

أما بالنسبة للحوم فهناك ارتفاع في سعر اللحمة وتبدأ من 270 جنيه وحتى 400 جنيه على حسب نوعية اللحوم.

أما بالنسبة إلى الفراخ وخاصة البيضاء فقد وصل ثمن الكيلو إلى 63 جنيه.

أسعار السلع الأساسية

هناك العديد من السلع التي لوحظ ارتفاع شديد في سعرها خلال الأيام الماضية، وسوف نوضح أسعار بعض هذه السلع من خلال التالي: