بالرقم القومي.. تظلمات تكافل وكرامة+ خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة

تظلمات تكافل وكرامة بالخطوات سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث يبحث كثير من المواطنين المستفيدين من هذا الدعم من التعرف على الخطوات اللازمة التي تساعدهم في تقديم التظلم وذلك بشرط توافر الرقم القومي والدخول عبر المنصة الرسمية التي أتاحتها وزارة التضامن وذلك ما سوف نوضحه من خلال السطور التالية.

تظلمات تكافل وكرامة

تعتبر تظلمات تكافل وكرامة واحدة من الخدمات التي يمكن التقديم إليها في حال الشعور بالظلم من عدم توافر فرصة في الحصول على الخدمات التي يقدمها دعم تكافل وكرامة، مع العلم بأنه يمكن التواصل مع خدمة عملاء هذه المبادرة من خلال رقم 19680 أو من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة

من خلال الخطوات التي سنوضحها في النقاط التالية سوف يتمكن المواطنين من تقديم تظلمات تكافل وكرامة وذلك كما يلي: