لمدة 3سنوات.. شهادات بنك مصر+ أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم

شهادات بنك مصر تم إصدار شهادات بنك مصر لمدة 3 سنوات، حيث تتضمن هذه الشهادات أسعار فائدة ثابتة بنسبة 19% ومتغيرة بنسبة 22%، وتعتبر هذه الشهادات شهادات استثمار من بين أعلى الفوائد التي يقدمها بنك مصر، يمكن الآن شراء هذه الشهادات عبر الإنترنت من خلال خدمات الإنترنت البنكي.

شهادات بنك مصر

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخار 3 سنوات تحمل اسم “شهادات بنك مصر 2023″، تتضمن هذه الشهادات مجموعة من المعلومات المهمة وفقًا للبيانات التالية:

الشهادة الأولى من شهادات بنك مصر 2023 شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات.

تبلغ نسبة العائد السنوي للشهادة الأولى 19%.

يتم صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل شهري.

يمكن أيضًا صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل سنوي.

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أما الشهادة الثانية في شهادات بنك مصر 2023، فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات وتتضمن المعلومات التالية:

نسبة الفائدة السنوية للسنة الأولى هي 22%.

نسبة الفائدة السنوية للسنة الثانية هي 18%.

نسبة الفائدة السنوية للسنة الثالثة هي 16%.

يتم صرف العائد من الشهادة الثانية بشكل شهري.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم

إليكم أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم: