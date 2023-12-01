بعد ما وصل 55 جنيه.. سعر السكر رسميا+ أسعار الأرز المصري اليوم 2023

سعر السكر رسميا تتزايد اهتمامات العديد من المواطنين بالبحث عن سعر السكر رسميا والسلع الأساسية في الأسواق لشراء احتياجاتهم الغذائية، وذلك في ظل إعلان مجلس الوزراء عن تخفيض أسعار السلع الأساسية، ولاحظ العديد من المواطنين ارتفاع أسعار السكر في المحلات الجملة والتجزئة بشكل ملحوظ واشتكى الكثيرون من وصول سعر الكيلوجرام الواحد إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، وفيما يلي سنستعرض سعر السكر اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 وفقًا لموقع بوابة مجلس الوزراء.

سعر السكر رسميا

وفقًا لآخر تحديثات بيانات الأسعار من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، تم الكشف عن ارتفاع سعر السكر رسميا إلى حوالي 40.65 جنيه، وهذا يشير إلى زيادة قدرها 15 قرشًا عن الأسعار التي سجلتها يوم أمس ولم يستمر هذا، حيث تم الكشف عن اتفاق بين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وشركات إنتاج السكر بشأن تحديد سعر كيلو السكر بين 24 و25 جنيهًا، وهذا سيكون من بداية العام المقبل 2024، وأشار “المصيلحي” إلى أن الأزمة الحالية في سوق السكر ناتجة عن تراجع قطاع الأعمال الخاص عن استيراد السكر بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا خلال الستة أشهر الماضية، وأوضح أن الوزارة ستبدأ في استيراد 400 إلى 500 ألف طن من السكر الخام ابتداءً من العام المقبل.

أسعار الأرز المصري اليوم 2023

يتراوح سعر الأرز السائب ما بين 25 و27 جنيهًا، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 و35 جنيهًا، وذلك حسب الشركة المنتجة، وشهدت أسعار الأرز الشعير تراجعًا إلى 13 و14 ألف جنيه، وشهد سعر طن الأرز الأبيض “جملة” انخفاضًا ليتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للطن بدلاً من 26 و28 ألف جنيه للطن، وانخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلاً من 30 و35 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.