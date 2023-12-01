شوف كل جديد من المسلسلات.. تردد قناة سطلانة الجديد+ ما هي قناه نايل سات؟

تردد قناة سطلانة الجديد، يتساءل عنه العديد من المواطنين، حيث تعد قناة سطلانة من أكثر القنوات التلفزيونية تنوعًا، فهي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات، وقد اكتسبت القناة شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة بفضل مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والدرامية التي يمكن مشاهدتها على القناة، بالإضافة إلى ذلك تتميز القناة بعرض أفضل الأفلام من العصور القديمة، وتقدم تجربة مشاهدة ممتعة بدون إعلانات طويلة أو فواصل، في هذا المقال سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالقناة والتردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي لتتمكنوا من مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الفن والدراما.

تردد قناة سطلانة الجديد

لتتمكن من استقبال تردد قناة سطلانة الجديد على التلفاز، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً ضبط التردد: قم بضبط التردد الخاص بالقناة على القيمة 10815.

ثانيًا اختيار القمر الصناعي: تأكد من أن القمر الصناعي المستخدم هو نايل سات.

ثالثًا ضبط استقطاب القناة: قم بضبط استقطاب القناة على الوضع العمودي.

وأخيرًا ضبط معدل الترميز: قم بضبط معدل الترميز على القيمة 27500.

ما هي قناه نايل سات؟

نايل سات (Nilesat) هي شركة مصرية فضائية متخصصة في خدمات البث التلفزيوني والإذاعي، حيث تأسست الشركة لتشغيل الأقمار الصناعية نايل سات 101 ونايل سات 102، واللذان للأسف خرجا من الخدمة، وحاليًا تمتلك الشركة القمر الصناعي نايل سات 201 وتعمل على تشغيل القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية يوتلسات 7 غرب أ (Eutelsat 7 West A) ويوتلسات 8 غرب ب (Eutelsat 8 West B) وهما مملوكان لشركة يوتلسات الفرنسية.