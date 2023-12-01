لمحبي المسلسلات التركية.. أحداث الحلقة 138 مسلسل قيامة عثمان+ القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

أحداث الحلقة 138 مسلسل قيامة عثمان يبحث عنها كافة المهتمين بمشاهدة هذا المسلسل من المشاهدين والذي يعد من المسلسلات الشيقة التي لاقت نجاح كبير للغاية منذ بدء عرضه على الشاشات التركية بشكل حصري ولأول مرة وذلك لكونه يعرض أحداث شيقة للغاية تدور مجرياتها حول أحداث تاريخية مليئة بالتفاصيل الشيقة بين عثمان والسلطان والمغول ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا الموضوع.

أحداث الحلقة 138 مسلسل قيامة عثمان

منذ بدء العرض الأول والحصري لمسلسل قيامة عثمان على القنوات التركية وقد لاقى هذا المسلسل مشاهدات عالية للغاية حيث من المقرر القيام بدبلجة هذا المسلسل للغة العربية، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية عثمان الذي يقوم بإنقاذ السلطان يعقوب الذي يقع في قبضة المغول وعلى الرغم من انتهاء الحلقات الماضية الأولى عن إعلان هذا المسلسل إلا أن الأحداث الشيقة مستمرة ويتابع فيها المشاهد هجوم المغول الغشيم على الأسواق الحدودية وغيرها من الأحداث.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن للمشاهدين القيام بمتابعة مسلسل قيامة عثمان على كافة ترددات القنوات التي تقوم بنقل هذا المسلسل والذي يتم إذاعته بطريقة يومية وحصرية على قناة إل تي في التركية وذلك على الترددات التالية:

القمر ترك سات

التردد: 11628.

الاستقطاب افقي.

الترميز: 27500.

الجودة اتش دي.

التصحيح: 5/6.

القمر نايل سات

تردد القناة: 12034.

التصحيح 3/4.

الاستقطاب افقي.

الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات: