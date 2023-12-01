موعد صرف رواتب التقاعد في العراق وصرف زيادة بعد 48 من صرف الراتب ورفع الحد الأدنى لـ 500 ألف دينار

كشفت هئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب التقاعد في العراق، وذلك بعد تأخير صرف الراتب التقاعدي، حيث كان من المفترض أن الراتب ينزل اليوم، حيث بداية الشهر الميلادي، ولكن صادف عُطلة رسمية، فدعونا نوضح لكم موعد الإيداع وقيمة الزيادة المقدرة، فكونوا معنا.

موعد صرف رواتب التقاعد في العراق

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة بالإعلان اليوم عن أنها ستقوم بصرف الرواتب للمتقاعدين بشكل مباشر يوم الأحد القادم، حيث تناقلت بعض الصحف أن الهيئة ستقوم بتأخير الراتب بعد يوم الأحد، ولكن نفت الهيئة هذا الأمر، ووضح حسام عبد الستار معاون مديرة هيئة التقاعد أن الهيئة ملتزمة بتوقيت الصرف باليوم الأول من الشهر.

ولكن صادف شهر كانون الأول أن يوم 1 ويوم 2 عطلة لنهاية الأسبوع، وهي عطلة رسمية بالبنك، لذا تقرر الصرف للرواتب التقاعدين الأحد القادم، حيث صرف الرواتب سيكون بعد غدًا الأحد الثالث من شهر ديسمبر من عام 2023.

زيادتين على رواتب التقاعد لبعض الفئات

وضحنا لكم موعد صرف رواتب التقاعد في العراق، وبالنسبة لرواتب التقاعد، فيوجد زيادتين، واحدة سيتم صرفها بعد صرف راتب ديسمبر، والثانية لم يُعلن صرفها بعد، وتأتي الزيادتين على النحو التالي: