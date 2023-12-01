الفراخ رخصت خالص.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تعتبر الدواجن من أكثر أنواع اللحوم التي تستهلك بشكل كبير في كل الأسواق المحلية، كما تعتبر من أنواع اللحوم التي تتوفر في السوق المحلية بأسعار متفاوتة ما بين تلك السلالات والتي تختلف وعلى أساسها يختلف سعر الدجاج، حيث تختلف أسعار الدواجن البيضاء عن الساسو وعن الدواجن البلدي والأمهات، لذلك تذكر البورصة الرئيسية يوميًا تحديثات حول تكلفة وسعر شراء الكيلو من الدواجن من كل السلالات التي يكثر الإقبال على شراءها في السوق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

سعر الدواجن البيضاء، الدجاح الأبيض من المتوقع أن يصل سعره على مستوى سعري يستقر حتى يوم غد الجمعة 1 من ديسمبر على سعر يقدر بنحو 65 جنيه مصري وهو السعر الذي تكون عليه أسعار الدواجن البيضاء التي تتوفر في السوق المصري، ومن الممكن أن يستقر السعر للمستهلك على قيمة 70 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو يعتبر من أفضل الأنواع المتاحة من الدواجن الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، ومن الممكن أن يستقر السعر على مبلغ 98 جنيه مصري غدا، ويصل السعر في المزارع إلى 78 جنيه مصري وقد يقل السعر ليصل حتى 77 جنيه مصري في المزرعة.

سعر الدواجن البلدي

تتوفر في الأسواق الاستهلاكية بسعر يصل حتى 120 جنيه مصري، بينما تباع في المزارع بتكلفة سعرية تصل حتى 110 جنيه مصري وهو السعر المتاح للكيلو ويتوقع أن تصل تكلفة سعر الكيلو حتى يوم غد على نفس القيمة.

سعر كرتونة البيض

البيض متوفر في الأسواق المحلية بنوعيات مختلفة ويتوفر في السوق المحلية بوفرة 123 جنيه مصري لنوع البيض الأبيض، في حين وصل سعر الكرتونة من البيض الأحمر لسعر 126 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يكون السعر يوم غد للبيض البلدي 139 جنيه مصري وقد يزيد السعر على 140 جنيه مصري، وتلك القيمة قد تزيد أو تقل على حسب المعروض يوم غد ووفق تحديثات البورصة.