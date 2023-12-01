الان.. نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 في عموم محافظات العراق بالإسم

أصبحت نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث جاهزة من أجل أن يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة أوضحت بأنه لم يتبق فقط سوى رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا من أجل أن يسهل على الجميع في الحصول على النتيجة الخاصة بهم، ومعرفة الدرجات التي يستحقونها وفقًا لأداءهم في الامتحانات، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على النتيجة، ليتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

هناك طريقتان للحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، من بينها الأتي:- –

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بالضغط على “نتيجة السادس الاعدادي”.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط مباشرة على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

ليتم تحميلها في النهاية بكل سهولة.

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

الطريقة الأخرى التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، ما جاء على النحو الأتي:-