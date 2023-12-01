مباشر epedu.gov.iq لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث في  العراق 2023 جميع المحافظات

أوضح وزير التربية العراقي، في بيان له مؤخرًا أن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثالث سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة من أجل أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الحصول عليها، وجاء ذلك بعد الإنتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات والعمل على رصد الدرجات بشكل واضح ودقيق، إضافة إلى أن جميع الكنترولات انتهت بشكل رسمي من عمليات التصحيح، وكافة الإجراءات الخاصة بالنتيجة، ليتم في النهاية التجهز لعرضها.

لينك نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث

عقب الإعلان عن جميع نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث في محافظات العراق، يمكن الاستعلام عنها وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

يمكن الدخول إلى موقع نتائجنا.

أو إمكانية الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال بيانات التسجيل.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد الصف الذي ينتمي إليه الطالب.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

ليتم العمل على عرض النتيجة في النهاية.

إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي

وسهلت وزارة التربية العراقية، إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث بالاسم والرقم الامتحاني، وفقًا لبعض الطرق التي تم توضيحها للجميع في أعلاه، على أن يتم التأكد من النتيجة عقب نشرها عبر المنصات الرسمية التي أطلقتها الوزارة أمام الجميع، في سبيل الحصول عليها.