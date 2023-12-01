استقبلها دلوقتي TV Alassema.. تردد قناة العاصمة الجديد 2023 على النايل سات بجودة عالية وبدون تشويش

قامت قناة العاصمة بإطلاق بثها الجديد مؤخرًا، بعد ان أُغلقت لفترة من الوقت بسبب عدة تحديثات تم إجراؤها على القناة، حيث إن هذه القناة تعد من أبرز وأشهر القنوات الفضائية المصرية التي بدأت بثها في 2015، ولاقت حينها إقبالاً كبيرًا من قبل ملايين المشاهدات والمتابعين حول العالم، فضلاً عن أنه كان المالك الأساسي لها سعيد حسين، ثم تم بيعها مؤخرًا، هذا وأنها قناة متنوعة تبث العديد من البرامج المتنوعة التي تتراوح ما بين السياسة والصحة والاقتصاد، وغير ذلك من البرامج التي يبحث عنها الكثير من المتابعين حول العالم.

تردد قناة العاصمة Alassema TV

تعتبر قناة العاصمة هي إحدى القنوات الخاصة المملوكة لبعض الأشخاص الاعتباريين، وهي تبث محتواه مجانًا بدون دفع أي اشتراك، فضلاً عن أن برامجها متنوعة ما بين الدين والسياسة والأخبار، وكذلك تعمل على إذاعة العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية والمصرية، ليكون ترددها على النحو الأتي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11564.

الاستقطاب يكون أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو 27500.

طريقة استقبال قناة العاصمة الجديد 2023

هناك بعض الخطوات للقيام باستقبال قناة العاصمة الجديد على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-