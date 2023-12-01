تردد القنوات

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمتابعة أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي ومسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمتابعة أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي ومسلسل قيامة عثمان

Mohamed Hussienمنذ ساعة واحدة
0
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

هناك العديد من محبي المسلسلات التركية التي تعرض الآن على قناه الفجر الجزائرية التي أصبح لها عدد كبير من مشاهدي الوطن العربي بسبب تقديمها العديد من البرامج المهمة التي نالت إعجاب العديد من العرب ومن أهم تلك البرامج برنامج الصندوق الأسود وبرنامج مغامرات كذلك برنامج المشهد مع تقدميها برنامج ضحك بلا حدود كما تقدم العديد من المسلسلات التاريخية ومنها مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الجديد وتقديم مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجم باللغة العربية ويعرض بشكل حصري مع بعض القنوات الفضائية الناقله لتلك المسلسل فأصبح لها عدد كبير من متابعي ومشاهدي العرب لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة احدث المسلسلات التركية الجديدة.

قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية العديد من البرامج التي نالت إعجاب الكثير مما أصبح لها جمهور كبير في الوطن العربي بسبب تقديمها العديد من المسلسلات والبرامج التي ينتظرها العديد من مشاهدي ومتابعي تلك البرامج والمسلسلات ومن أهمها مسلسل قيامة عثمان حيث قامت بعرض الحلقات السابقة من الموسم الأول إلى الموسم الخامس التي تعرضه الان وقد نالت إعجاب الكثير من المشاهدين لذلك يريد التعرف على التردد الجديد من أجل استقبال ذلك التردد وسوف نوضحه في مقاله اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

  • تردد قناة الفجر الجزائرية هو 12034.
  • معدل الترميز هو 27500.
  • معدل استقطاب أفقي.
  • جودة الصورة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

  • التردد هو 11034.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.
  • معدل الاستقطاب عمودي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mohamed Hussienمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى