موقع وزارة العمل molsa.gov.iq ظهرت كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 العراق

ظهرت مؤخرًا جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، التي كان ينتظرها العديد من المواطنين في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الوجبة شملت مئات الأفراد المستحقين للحصول عليها في هيئة معاش يتم صرفها من وقت إلى أخر، ووفقًا لما تُعلن عنه وزارة العمل في العراق، على أن يتم صدور كشوفات الوجب الجديدة أو السابعة في الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن الجميع من التعرف عليها.

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وأشار وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، أنه لا يوجد وجبة سابعة في الوقت، لكن مع بداية العام القادم سيتم الإعلان عن وجبة جديدة بحيث يتمكن كافة المستفيدين من التسجيل في هذه المنحة، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة لجميع الطلبات التي يتم تقديمها في سبيل أن يتم اختيار ما هو مؤهل للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، التي تعد من أهم البرامج في العراق، وتم إطلاقها منذ أكثر من عامين ومع تفشي فيروس كورونا، ليتم العمل على توفير حياة كريمة لدى المواطنين.

صرف الرعاية الاجتماعية اليوم

وأطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموقع الرسمي الخاص بها، للقيام باستخراج كشوفات جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية، مما يُسهل عليهم في معرفة ما تم قبولهم في هذه المنحة، وفي حالة إذا شملتك الكشوفات التي يتم طرحها يمكن القيام بالتوجه إلى مديرية وزارة العمل المتواجدة في المحافظة الخاصة بك، للقيام بصرف القيمة المستحقة بالهوية الوطنية الخاصة بكل مواطن.