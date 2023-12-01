تنزيل pdf.. نتائح السادس اعدادي الدور الثالث 2023 الأحيائي والتطبيقي والأدبي عموم المحافظات results.mlazemna

نتائح السادس اعدادي الدور الثالث في العراق على وشك الظهور، حيث تصريحات وزارة التربية العراقية تُوضح بأن النتائج سوف يتم الإعلان عنها بداية من الأسبوع القادم، حيث خلال هذا الأسبوع ستُرفع النتائج بصورة ملفات pdf، حيث تُخصص الوزارة لكل محافظة ملف خاص بكل المدارس بها، ثم الرفع بعدها يكون على موقع وزارة التربية العراقية والمواقع التابعة لها، سواء ملازمنا أو ناجح أو نتائجنا، فدعونا نخبركم بآخر تفاصيل النتيجة وكيفية الاستعلام عنها فور إعلانها.

نتائح السادس اعدادي الدور الثالث 2023

مقرر أن تنتهي وزارة التربية العراقية خلال الساعات القادمة من تصحيح نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثالث في جميع الشعب، الأحيائي والتطبيقي والأدبي، ثم سيتم الرصد للنتائج على المواقع الرسمية للنتيجة ومن بعدها تكون النتيجة متاحة على الطلاب والطالبات وجاهزة للاستعلام عنها، ويستخرج الطالب نتيجته من خلال رقمه الامتحاني، أو من خلال اسمه، وما هو مطلوب منه للاستعلام هو تحميل ملف النتيجة وفتحه وبدء البحث عن النتيجة، لذا ترقبوها قريبًا.

رابط نتائح السادس اعدادي الدور الثالث

ترقب شديد مع توتر يُسيطر على الطلاب والطالبات في العراق الآن، وخصوصًا الطلاب بالصف السادس الإعدادي، وذلك من ينتظرون نتائج الدور الثالث، حيث تمنح الوزارة الطلاب فرصة ثانية وثالثة لتحسين الدرجات الخاصة بهم، وبمجرد الانتهاء من النتيجة، ستظهر على الكل، وسيكون الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية: