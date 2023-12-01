رابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445| وزارة المالية السعودية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445، والتي أعلنت عنه وزارة المالية السعودية خلال الساعات الأخيرة تيسيراً لعدد كبير من المواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود، وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن العوائد السنوية وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال لسطور التالية….

رابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445

أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف العوائد السنوية لعام 1445 وذلك في بداية شهر محرم إلى نهاية شهر جمادي اللآخر وذلك حتى يتمكن المواطنين من الحصول عليها، كما أعلنت الوزارة عن أنه يمكن للمستفيد أيضاً الإستعلام عن موعد صرف العوائد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة المالية السعودية من هنا.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك اضغط على استعلام عن العوامل.

بعد ذلك اضغط على خانة استعلام .

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف.

رابط التسجيل في العوائد السنوية 1445

اضغط على رابط وزارة المالية السعودية.

ثم اضغط على تسجيل الدخول .

اختر خدمات منصة الأفراد.

ثم ادخل رقم الحساب البنكي.

اضغط على أيقونة “تسجيل” .

سوف يتم مراجعة طلبك وسوف يتم الرد على الطلب خلال 48 ساعة.

من هي الفئات المستفيدة من العوائد

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت عن أن الفوائد السنوية متاحة فقط لعدد من المستفيدين وهم: