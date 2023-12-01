رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج …. والشروط اللازمة snad.org.sa

برنامج سند محمد بن سلمان للزواج،يبحث عدد كبير من الفتيات المقبلين على الزواج عن برنامج سند محمد بن سلمان للزواج، والذي أطلقه ولي العهد السعودي خلال عام 2018 لمساعدة عدد كبير من الفتيات وتحقيق التنمية الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط برنامج سند محمد بن سلمان للزواج والشروط التي الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم للبرنامج.

برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

حيث يعد برنامج سند محمد بن سلمان من أشهر برامج الدعم في المملكة السعودية والذي يقدم من خلالها يد العون والمساعدة لعدد كبير من الفتيات المقبلات على الزواج، أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في 2018 استفاد منه قرابة 300 ألف شخص من أرجاء المملكة السعودية، يسعى البرنامج على تقديم العون والمساعدة للأشخاص المقبلين على الزواج وتعزيز التنمية الإجتماعية، إلا أنه وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم وهي.

أن يكوت الزوج والزوجة من أصل سعودي ويقيمان في المملكة إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدمين عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام .

أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول .

يجب أن يكون الزوجين حاصل على الثانوية العامة .

أن يجتاز الزوجين دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%.

رابط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج