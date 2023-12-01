“خزني يا ست الكل براحتك واملي تلاجتك” أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء والبلدي الحر والساسو

صباح يوم جديد يبحث به المواطنين والمواطنات عن بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء ليوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث يشغل بال أصحاب المزارع والمواطنين التعرف على الأسعار الجديدة في البورصة، خصوصًا أن الدواجن من المواد الغذائية التي لا تسغني عنها الأسر، فدعونا نوضح لكم الأسعار اليوم في البورصة وللمستهلك في السوق، فتابعوا معنا.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الجمعة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل مبالغ به، يتجه غالبية المواطنين إلى اللحوم البيضاء، حيث الدواجن بمختلف أشكالها، ويرغب الكثيرون في التعرف على الأسعار بشكل يومي في السوق والبورصة، وقد استقرت اليوم الأسعار الجمعة لتأتي على النحو التالي:

الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم بسعر 65 جنيه مصري داخل البورصة، تزيد من 5 إلى 10 جنيه مصري داخل السوق للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي مستقرة عند مبلغ 120 جنيه مصري.

الكيلو من الساسو سجل اليوم مبلغ 100 جنيه مصري.

الكيلو من البط البلدي اليوم استقر عند سعر 100 جنيه مصري.

كيلو الفراخ الأمهات وصل اليوم بسعر 60 جنيه مصري.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

وضحنا لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الجمعة، حيث أسعار الفراخ مستقرة بشكل كبير، وبالنسبة لسعر البيض والدواجن المجمدة فهي كالتالي: