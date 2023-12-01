رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023 …والشروط والأوراق المطلوبة eehc.gov.eg/jobs

رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023 والشروط والأوراق اللازمة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل بها ،وأشارت الشركة خلال بيان رسمي لها على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها بحاجة إلى عمال من خريجي الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، كما أعلنت الشركة أيضاً عن حاجتها لخريجي المعاهد والمدارس الفنية الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023 والشروط والأوراق المطلوبة……

رابط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن أن التقديم سوف يكون متاح على الموقع الرسمي للشركة ، وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 ولمدة أسبوعين، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من هنا

اختر وظائف شركة الكهرباء.

ثم اختر الوظيفة المناسبة .

اقرأ الشروط والأحكام والتخصصات المطلوبة.

اختر التخصص المناسب لك.

ثم اضغط ادخل البيانات الخاصة بك في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك اضغط على ارسال البيانات .

التخصصات المطلوبة في وظائف شركة الكهرباء

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة.

شروط التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023