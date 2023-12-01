اعلان 1: مسلسل قيامة عثمان الحلقة 139 الموسم الخامس kurulus osman وتردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 139 الموسم الخامس، مسلسل تاريخي استطاع أن يتربع على قوائم محركات البحث طيلة السنوات الماضية، لما يعرضه المسلسل من أحداث تاريخية وحقائق حدثت بالفعل وقت قيام الدولة العثمانية والحروب والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية، يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، والتي تعد أولى القنوات الفضائية العارضة لمسلسل قيامة عثمان والذي يعرض عبر شاشتها يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم تقاصيل الحلقة 139 مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 139 الموسم الخامس

حيث يعد مسلسل قيامة عثمان من أهم وأشهر المسلسلات التاريخية التركية والتي تروي لنا قصة المؤسس عثمان وهو الإبن الأصغر لأرطغرل ويعرض المسلسل الكثير من الصراعات والحروب التي دارت في فترة تأسيس الدولة العثمانية وسط أجواء مليئة بالمتعة والتشويق، والجميل في الموضوع أن المسلسل يتم عرضه مدبلج باللغة العربية وهذا ما جعل المسلسل يصبح أكثر شهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقه 139

يعرض مسلسل قيامة عثمان على عدد من القنوات الفضائية أبرزها قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك وقناة atv التركية، وإليكم ترددات هذه القنوات …..

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5|6.

تردد قناة atv التركية