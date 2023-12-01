تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السعودية نحو مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي دوري روشن السعودي حيث يعتبر هذا الديربي الرياضي واحدًا من أبرز المباريات التي ينتظرها المشجعون بشغف بفضل كوكبة اللاعبين الذين يتواجدون في كل فريق تقام المباراة في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

مباراة النصر والهلال

تم تحديد موعد المباراة بين الهلال والنصر السعودي اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

ستقوم شبكة قنوات SSC بنقل المباراة مباشرة على الهواء مباشرة سيتمكن المشاهدون من مشاهدة مباراة النصر والهلال اللقاء عبر هذه القنوات المختصة في بث مباريات الدوري السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يدخل نادي الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليباري، سعود عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيش.

الهجوم: ميشيل ديلجادو، مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش.

أما تشكيل النصر المتوقع في المباراة

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، عبدالله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

مباراة النصر والهلال تويتر

يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات والمنافسة بين هذين الفريقين الكبيرين في عالم كرة القدم السعودية خاصة أن فوز الهلال يبعده بالقمة.