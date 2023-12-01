” New أسماء جديدة” كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة | وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، يبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية عن الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بكشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل العراقية أن الوزارة قامت بتخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث تعد كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، من أكثر الكلمات البحثية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الرسمي لها تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وذلك لعدد من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة لتقديم يد العون المساعدة وتوفير حياة كريمة لعدد من الأسر العراقية، وسط ارتفاع أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية، ويمكنكم الإطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اضغط على “الرعاية الإجتماعية”.

ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك بصيغة pdf

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية