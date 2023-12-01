اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة منصة مظلتي

المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، تم إعلان الدفعة الثانية رسميًا من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق على منصة مظلتي العراقية عبر ملفات بصيغة PDF، تشمل هذه القائمة أسماء الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تأجل الإعلان عن أسمائهم في الدفعة الأولى التي تم الإعلان عنها قبل حوالي أسبوعين، ويمكن الآن لأي شخص التحقق من اشتراكه في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هل سبق لك أن تتسائل عن الشروط المطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق؟ أو كيف يمكنك الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالدعم الاجتماعي؟ لنكن صادقين، قد تكون الإجراءات الحكومية معقدة في بعض الأحيان، ولكن لا داعي للقلق، سنسهل كل شيء لك في هذا المقال.

يجب أن يكون الطلب موجه من المواطن العراقي أو وكيله القانوني. يجب أن يكون المتقدم فقيرًا ومحتاجاً. يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم تطوير الرعاية الاجتماعية في العراق لدعم الأسر الفقيرة والأشخاص المعوقين والأرامل والأيتام من خلال توفير دعم مالي شهري لهم، هذا النظام هو جزء أساسي من الرعاية الاجتماعية في البلاد، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا.