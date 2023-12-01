موعد الاختبار التحصيلي 2024 للإناث والذكور في السعودية ….والشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد الاختبار التحصيلي 2024 للإناث والذكور،والذي يعد من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من خريجي الثانوية العامة، وكالعادة تسعى الحكومة السعودية دائماً على توفير أهم الخدمات الالكترونية التي يستخدمها الطلاب من المنزل توفيراً للوقت والمجهود، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد الاختبار التحصيلي 2023….

موعد الاختبار التحصيلي 2024

حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الاختبار التحصيلي 2024 لخريجي الثانوية العامة من الطلاب السعوديين، والذي من المقرر أن يكون على فترتين وإليكم المواعيد التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية….

الاختبار التحصيلي للإناث :الفترة الاولي تمتد من 8 فبراير ولغاية 15 مارس 2023، والفترة الثانية من 8 فبراير ولغاية 12 ابريل 2024.

الاختبار التحصيلي للذكور: الفترة الاولي تمتد من 1 فبراير ولغاية 15 مارس، والفترة الثانية من 1 فبراير ولغاية 12 ابريل 2024.

ما هو زمن الاختبار التحصيلي؟

وصرح مصدر مسؤول بهيئة التعليم والتدريب السعودية أن مدة الاختبار التحصيلي للقسم العلمي سوف تكون 25 دقيقة، حيث يتكون اختبار قياس من 5 أقسام ويستغرق زمن الاختبارات حوالي ساعتين و 5 دقائق.

وأكد المصدر إلى أنه بعد إنتهاء الوقت المخصص للاختبار في كافة الأسماء، لا يستطيع الطالب العودة إلى الاختبار مرة أخرى، وأضاف إلى أن مدة الاختبار في التخصصات النظرية سوف تكون 3 ساعات ومن المقرر أن تنقسم إلى ساعة كاملة منقسمة إلى 5 أقسام على أن يكون لكل قسم 25 دقيقة وقت رسمي للاختبار.

شروط الاختبار التحصيلي عن بعد 2024/1445

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد من الشروط للاختبار التحصيلي 2024 وهي:

أن يقوم الطالب برفع صورة شخصية حديثة على حسابه على برنامج Examplify.

يجب على الطالب رفع صورة إثبات الشخصية على نفس البرنامج.

كما يجب على الطالب تفعيل البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي عن بعد 1445